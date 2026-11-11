Dai gol ai course credits: Origi e la seconda vita ad Harvard
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Ha ufficializzato il suo ritiro dal calcio giocato a giugno 2026, ma per molti Divock Origi era ex calciatore già da tempo. L'ultima tranche di carriera il belga l'ha passata tra la Serie D col Milan Futuro ai tanti permessi per allenarsi da solo e non parecipare alle partite della seconda squadra rossonera: l'ex Liverpool era finito totalmente fuori rosa, fuori dal progetto Milan e fuori dal calcio.
Ora, come testimonia un suo post su Instagram, si è iscritto alla Harvard Business School, nello specifico al programma "Crossover Into Business": un master creato su misura per gli ex atleti professionisti che vogliono intraprendere un percorso imprenditoriale.
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