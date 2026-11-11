Moreira e la nazionale: "Importante la fiducia di Van Bommel. Ma non sono contento delle mie prestazioni contro Italia e Francia"

Diego Moreira ha commentato il suo momento in nazionale e ha ammesso di non essere soddisfatto delle sue ultime prestazioni contro Italia e Francia

Dal ritiro del Belgio, intervistato da Het Laatste Nieuws, Diego Moreira ha commentato così il suo momento in nazionale: "Il ct Van Bommel mi apprezza? Questo mi dà molta fiducia. Credo che Van Bommel mi veda in modo diverso da Rudi Garcia. Ma devo essere onesto: non ho giocato le mie migliori partite contro Italia e Francia. Questa è la mia opinione personale. Ho rivisto le partite, dovevo essere più incisivo, fare scelte migliori, gestire meglio certi sforzi. E l'intesa con gli altri deve ancora crescere. L'esordio ai Mondiali contro il Senegal? Una partita incredibile. Tante emozioni. Davvero fantastica. Sapevo anche che il mio ingresso da subentrato sarebbe stato positivo. Credo che molti ne abbiano parlato. Ho dimostrato di cosa ero capace. Il fatto di non aver più giocato dopo mi ha deluso. Sapevo di poter dare di più. Non ho chiesto spiegazioni a Garcia all'epoca, era l'allenatore e prendeva le sue decisioni".

Non poteva poi mancare una domanda sul suo compagno di squadra al Milan Koni De Winter che ha rifiutato la convocazione del ct del Belgio: "Mi ha sorpreso. Non ne abbiamo parlato. Ma onestamente, non sono affari miei. Meno ne so, meglio è. Koni ha parlato con l'allenatore e si sono detti quello che dovevano dirsi. Non credo che la sua decisione significhi: ‘Sì, lascio la nazionale per sempre’. No. È orgoglioso di essere belga. Penso che Koni lavorerà sodo per tornare a giocare in nazionale un giorno. E ovviamente, tutti noi desideriamo il suo ritorno. De Winter si è lamentato di vedere poco il campo in nazionale? Posso capire la frustrazione, perché so cosa si prova a non avere la possibilità di giocare. Ogni giocatore reagisce in modo diverso a queste situazioni".