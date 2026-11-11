Mancini: "Cisse è reduce da ottime partite col suo club, questo è positivo per noi"

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia è intervenuto così nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Francia. L'ex allenatore dell'Inter ha parlato anche di Barella e Cisse, due giocatori che conoscono molto bene San Siro visti i club di appartenenza. Questo un estratto delle sue considerazioni: "L'effetto San Siro non mi condiziona, le mie scelte penso che saranno quelle giuste a prescindere dallo stadio. Mi sembra che siano due giocatori reduci da ottime partite, questo è positivo per tutti e due e per noi".

CISSE: NUMERI E CURIOSITA'

Con il suo quinto gol alla nona presenza in Serie A con il Milan a 20 anni e 17 giorni, Alphadjo Cisse è diventato il secondo rossonero più giovane a raggiungere questo traguardo nelle prime 10 presenze nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato, che ci riuscì a 18 anni e 181 giorni. Infatti,

Alphadjo Cisse è uno dei soli tre giocatori nati dal 2006 in avanti dei cinque maggiori campionati europei 2026/27 ad aver segnato otto o più gol considerando tutte le competizioni, insieme a Lamine Yamal (13) e Paris Brunner (otto). Inoltre, per il talento rossonero 8 gol in 13 partite complessive tra campionato ed Europa League, con i tre gol rifilati al Salisburgo, primo "timbro" europeo di Cisse, il milanista è diventato il più giovane calciatore italiano a segnare una tripletta nelle Coppe Europee. Sono numeri da capogiro, che fanno sognare i milanisti, soprattutto se paragonati a quelli fatti registrare in passato da altri giocatori. Per ritrovare un impatto tale in un giocatore alla prima stagione con la maglia rossonera addosso bisogna scomodare nomi come Shevchenko e Pippo Inzaghi. Come dire, l'inizio è promettente ma di strada da affrontare ce n'è ancora parecchia anche se quella finora percorsa da Cisse è fatta di sacrifici e voglia di emergere, dal quartiere San Liberale di Treviso dov'è cresciuto fino alla maglia azzurra con tutte le tappe intermedie.