Füllkrug ammette: "Al Milan mi mancava una squadra attorno, che mi cercasse. Al Werder invece mi innescano sempre"

Così, con grandissimi meriti, l'ex numero nove rossonero è stato convocato in nazionale a oltre un anno di distanza dall'ultima partita con la Mannschaft. Un segno di enorme meritocrazia da parte del ct Klopp, poichè Niclas Füllkrug sta godendo del grande avvio di stagione con il Werder Brema, dove ha segnato 12 gol in 11 partite. Un estratto delle sue parole nella recente conferenza stampa con la Nazionale tedesca: "Non mi sono dimenticato come si gioca a calcio. Al Milan mi mancava una squadra attorno, che mi cercasse. Qui al Werder, invece, mi innescano sempre".

Un traguardo non scontato, considerando i dubbi espressi di recente dal ct: "Segna con una regolarità impressionante in Bundesliga - aveva dichiarato l'ex tecnico di Dortmund e Liverpool -. Purtroppo ha 33 anni, e non è colpa mia. Dobbiamo bilanciare presente e futuro. Nel breve termine può essere una risorsa, dobbiamo valutare in ottica prospettica. Certo, Messi ha giocato un Mondiale a quasi 40 anni, quindi tutto è possibile. Intanto sono felice che stia trovando continuità e sia integro fisicamente".