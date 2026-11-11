Ronaldinho is back: il ritorno in campo del brasiliano sarà visibile anche in streaming

Il ritorno in campo in Italia di Ronaldinho sarà presto realtà. L'ex campione di Barça e Milan giocherà con la maglia del Ravenna questa domenica alle 17.30 contro il Forlì. Il grande evento sarà disponibile anche in streaming.

Infatti, come riferisce il Mundo Deportivo infatti la piattaforma streaming Kick ha acquistato i diritti di trasmissione al di fuori del nostro paese (oltre che di San Marino e Città del Vaticano) del derby che vedrà nuovamente in campo il 46enne attaccante che dovrebbe partire da titolare

andando alla ricerca del suo gol numero 300. La piattaforma ha creato un canale apposito, ribattezzato R10 Comeback, dove gli

appassionati potranno assistere in diretta al ritorno di Ronaldinho in campo, e anche un evento che riunirà i creatori di contenuti di tutto il mondo per festeggiare questo appuntamento con la storia.