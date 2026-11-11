F.Galli e il rendimento del Milan in Europa League: "Ha ecceduto nel turnover"

L'ex rossonero Filippo Galli ha commentato il diverso rendimento avuto dal Milan in campionato e in Europa League fino a questo momento

In merito alla stagione del Milan tra Serie A ed Europa League, Filippo Galli, ex giocatore, allenatore e dirigente rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milannews.it:

Cominciamo dall’Europa League…

“Certamente non possiamo essere contenti per quanto è stato fatto in termini di risultati e quindi di classifica. Il Milan ha ecceduto nel turnover, soprattutto nella prima partita con il Benfica giocata in casa, a San Siro, davanti al proprio pubblico. Insomma, forse ha sottovalutato un po' l'avversario. Anche successivamente, il Milan non ha fatto delle belle figure, quella di Bournemouth su tutte, ma direi anche in casa contro il Ferencváros, che non è certamente una squadra facile. Gli ungheresi hanno 12 punti nella classifica dell'Europa League".

Le cose in campionato vanno decisamente meglio…

“Credo che nessuno si potesse aspettare di avere questa posizione in classifica. Le partite sono state anche qui altalenanti, in particolare ricordiamo la più recente partita che ci ha dato fastidio dal punto di vista del risultato e della prestazione, che è quella contro il Bologna. Dopodiché devo dire che questa squadra sta dimostrando comunque di provare a fare un certo tipo di calcio, un calcio più propositivo, un calcio meno difensivo dove si evita di rimanere arroccati nella nostra area di rigore, così come si faceva l'anno scorso”.