F. Galli: "Milan, in difesa serve un rinforzo. Gila grande acquisto"

L'ex rossonero Filippo Galli ha spiegato che a gennaio al Milan serve un rinforzo in difesa

Intervistato da Tuttosport, Filippo Galli, ex giocatore, allenatore e dirigente rossonero, ha rilasciato queste parole sul Milan: "Invito i tifosi ad avere pazienza e fiducia: sono convinto che il progetto targato Cardinale-Amorim darà soddisfazioni. Questo Milan nei prossimi anni tornerà a vincere. Scudetto? Vedo Inter e Roma un gradino sopra tutte le altre per il primo posto. Occhio pure alla Lazio che vola e gioca una sola partita a settimana, ma anche il Milan può dire la sua. Da tifoso spero che i rossoneri possa concorrere fino alla fine".

A gennaio, Galli spiega che servirà un rinforzo in difesa: "Si parla di Inacio, Calvani e Reggiani per la difesa? Ottimi giocatori, ma c’è chi è più bravo di me a essere deputato nelle scelte di mercato del club: mi fido di loro. Dico solo che, dopo l’infortunio di Gabbia, dietro un rinforzo serve. Gila terzino? Lo spagnolo mi sta piacendo molto anche nei panni di terzino. Sta interpretando benissimo il nuovo ruolo, dando un contributo importante anche nell’accompagnare l’azione offensiva. Ero certo che si sarebbe imposto velocemente, già alla Lazio aveva dimostrato di essere uno dei migliori elementi difensivi della Serie A. Grande acquisto".