F.Galli difende Ramos: "Tutti lo vorremmo più decisivo sotto porta, ma il suo lavoro è fondamentale per il gioco del Milan"
Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex rossonero Filippo Galli ha parlato così di Gonçalo Ramos che sta faticando parecchio a segnare con la maglia del Milan: "Sono un suo estimatore. Tutti vorremmo Gonçalo più lucido e decisivo sotto porta, però non scordatevi tutto il movimento che fa senza palla. Questo passa inosservato, ma il suo lavoro è fondamentale per il gioco della squadra".
In vista di gennaio, si parla tanto dell'arrivo di un nuovo centravanti e il nome che viene accostato con maggiore insistenza è quello di Nicolò Tresoldi: "È indubbio che serva un finalizzatore in grado di alzare il numero dei gol degli attaccanti. Tresoldi è bravo e sta facendo cose importanti col Bruges: bisogna però capire se uno con le sue caratteristiche possa andare bene per il gioco di Amorim".
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