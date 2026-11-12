Fullkrug spiega il flop al Milan: "Al Werder cercano di innescarmi sempre, nelle mie due ultime avventure non era proprio così"

Niclas Fullkrug, ex attaccante rossonero ora al Werder Brema, è tornato a parlare della sua esperienza negativa al Milan nella scorsa stagione

Niclas Fullkrug è rinato al Werder Brema dopo la deludente esperienza di sei mesi al Milan. Il tedesco sta segnando a raffica in Bundesliga, tanto da conquistare la convocazione in nazionale con il neo ct della Germania, Jurgen Klopp. Come riporta gazzetta.it, l'attaccante 33enne è tornato a parlare del suo periodo in rossonero: "A Milano non ero in salute. Non mi sono dimenticato come si gioca e questo l'ho dimostrato. La chiave era avere una squadra intorno a me che mi cercasse. Al Werder cercano di innescarmi sempre. Nelle mie due ultime avventure non era proprio così.

Per me l'età non è una questione. Molti numeri 9 non hanno nella velocità il proprio punto di forza, quindi con l'età non cambia molto, anzi, hanno un maggiore senso della posizione e hanno affinato il tempismo. Io stesso mi spavento quando leggo che ho 33 anni, perché non me li sento proprio e non pensavo ci si potesse sentire così bene a questa età".