Rabiot dopo Italia-Francia: "Hanno meritato di vincere. Donnarumma? È stato bravo"

Le dichiarazioni di Rabiot nel post partita di Italia-Francia

Nel post partita di Italia-Francia il centrocampista del Milan Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della sua squadra contro gli Azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni.

Leader del Milan e della Francia. Quanto pesa questa sconfitta pensando alla classifica?

“Sara una bella partita da giocare l’ultima perché dovremo vincere. Il mister ci ha detto che fa parte del percorso. Siamo in un nuovo percorso e facciamo alcune cose bene, altre un pò meno. Stasera è stata una bella partita da guardare. Abbiamo fatto cose molto buone, nel secondo un pò meno. Hanno messo un poò più di cattiveria loro e hanno meritato di vincere”.

Questa sera cosa ha fatto la differenza?

“È stato bravo Donnarumma. Potevamo chiudere la partita nel primo tempo perché eravamo messi meglio rispetto a loro. Nel secondo tempo è stato il contrario, anche se ha fatto 2/3 parate incredibili. Questo fa parte del calcio. Hanno fatto una bella partita. Hanno giocatori forti, nuovi. Non è facile, ma gli auguro il meglio perché c’è tanto da fare. È stata una partita entusiasmante”.