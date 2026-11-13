F.Galli e il dubbio su Tresoldi: "Uno con le sue caratteristiche può andare bene per il gioco di Amorim?"
Intervistato da Tuttosport, l'ex rossonero Filippo Galli ha rilasciato queste parole su Gonçalo Ramos che sta faticando parecchio a segnare con la maglia del Milan: "Sono un suo estimatore. Tutti vorremmo Gonçalo più lucido e decisivo sotto porta, però non scordatevi tutto il movimento che fa senza palla. Questo passa inosservato, ma il suo lavoro è fondamentale per il gioco della squadra".
In vista di gennaio, si parla tanto dell'arrivo di un nuovo centravanti e il nome che viene accostato con maggiore insistenza è quello di Nicolò Tresoldi: "È indubbio che serva un finalizzatore in grado di alzare il numero dei gol degli attaccanti. Tresoldi è bravo e sta facendo cose importanti col Bruges: bisogna però capire se uno con le sue caratteristiche possa andare bene per il gioco di Amorim".
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