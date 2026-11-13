F.Galli e il dubbio su Tresoldi: "Uno con le sue caratteristiche può andare bene per il gioco di Amorim?"

L'ex rossonero Filippo Galli ha detto la sua su Gonçalo Ramos e sul possibile arrivo al Milan a gennaio di Nicolò Tresoldi

Intervistato da Tuttosport, l'ex rossonero Filippo Galli ha rilasciato queste parole su Gonçalo Ramos che sta faticando parecchio a segnare con la maglia del Milan: "Sono un suo estimatore. Tutti vorremmo Gonçalo più lucido e decisivo sotto porta, però non scordatevi tutto il movimento che fa senza palla. Questo passa inosservato, ma il suo lavoro è fondamentale per il gioco della squadra".

In vista di gennaio, si parla tanto dell'arrivo di un nuovo centravanti e il nome che viene accostato con maggiore insistenza è quello di Nicolò Tresoldi: "È indubbio che serva un finalizzatore in grado di alzare il numero dei gol degli attaccanti. Tresoldi è bravo e sta facendo cose importanti col Bruges: bisogna però capire se uno con le sue caratteristiche possa andare bene per il gioco di Amorim".