Reijnders-show con l'Olanda: l'ex Milan segna una tripletta in 21 minuti

Tijjani Reijnders, ex calciatore del Milan, ha dato spettacolo venerdì sera con la maglia dell'Olanda: 3 gol nel giro di 21 minuti

Uno dei risultati più clamorosi di questa sosta per le Nazionali, arriva dalla Johan Cruijff Arena di Amsterdam dove, venerdì sera, l'Olanda ha strapazzato la Grecia per 7-0. Non è solo il risultato roboante a far stropicciare gli occhi ma anche il tracollo della formazione greca che era riuscita a rimanere imbattuta nelle prime quattro giornate della UEFA Nations League, conquistando 4 punti con la Germania, 3 con la Serbia e 1 proprio contro l'Olanda. Ad aggiungere spettacolo alla gara degli Orange di Xavi Hernandez, la prestazione maiuscola dell'ex Milan Tijjani Reijnders.

REIJNDERS-SHOW: TRIPLETTA IN 21 MINUTI

Una gara mai in discussione quella tra Olanda e Grecia ad Amsterdam, tanto che all'intervallo si è arrivati con il punteggio di 5-0. Il grande protagonista è Tijjani Reijnders che si è reso protagonista di una tripletta clamorosa. Dopo il vantaggio immediato di Summerville, è entrato in scena l'ex Milan che in 21 minuti ha segnato tre gol: il primo all'12°, il secondo al 18° e infine il terzo al 33°. Prestazione da applausi. Il quinto gol lo ha segnato Malen, poi autore della doppietta dopo che aveva realizzato anche Timber.