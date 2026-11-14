Bonanni sottolinea: “Varela? Aspetto a dare giudizi, il Monza chiederà tanto per cederlo”

Massimo Bonanni, ex calciatore ed attualmente allenatore, ha parlato dell’attaccante del Monza Varela.

Massimo Bonanni, ex calciatore ed attualmente allenatore, ha parlato ai microfoni alla radio di Tuttomercatoweb.com di diversi temi, tra i quali quello dell’attaccante del Monza Varela, messo sotto la lente d’ingrandimento dalle big italiane per il mercato di gennaio. Queste le sue parole.

Varela potrebbe lasciare Monza a Gennaio, potrebbe far comodo a qualche big?

"Aspetto a dare dei giudizi su questo ragazzo, perché l'ho visto ancora troppo poco. I numeri sono dalla sua parte dato che fatto nove gol, ma vorrei capire quanto il Monza possa chiedere proprio alla luce di queste statistiche. Non credo che basti una ventina di milioni per portare i biancorossi a privarsi di un calciatore che finora ha fatto la differenza".