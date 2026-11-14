Endrick, tutti i numeri col Real Madrid: il Milan la vera occasione di rilancio?

Il talento di Endrick non può essere messo in discussione. Dribbling, velocità, abile con entrambi i piedi. Il brasiliano, nonostante la giovanissima età vanta già molta esperienza a livello internazionale. La maglia del Madrid è pesante e storica, proprio per questo tutto il suo potenziale, forse non è esploso del tutto. Con Ancelotti le difficoltà nel trovare spazio erano molte e anche con Mourinho le cose non sembrano essere cambiate. Il Milan potrebbe essere la vera occasione di rilancio per lui?

LE PAROLE DI MORETTO

"Nonostante Mourinho continui a dire che Endrick resterà al Real Madrid, la verità è che in questo momento la palla ce l'ha il giocatore. Se il giocatore decide di comunicare al Real Madrid di voler provare una nuova esperienza per crescere e per giocare, il Real Madrid non si opporrà. E ti dico che le indicazioni sono proprio queste. Ad oggi non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali tra le parti, ma ti confermo che Endrick, come ha dichiarato anche in una recente intervista, è aperto a una nuova esperienza in prestito stile Lione, che gli possa dare quel protagonismo e quel minutaggio in più anche in ottica nazionale. Endrick vuole giocare".

I NUMERI DI ENDRICK COL REAL

Il brasiliano con la maglia dei Blancos ha sin qui trovato poca fortuna ( e pochissimi minuti). In 47 presenze ufficiali, 8 reti e 2 assist. In questa stagione ha totalizzato finora 7 presenze condite da un gol in Champions contro la Roma e un assist.