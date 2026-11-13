Pellegatti spiega: “MSE nuova holding, Cardinale ha trovato in Milano una città dove raggiungere obiettivi”

Carlo Pellegatti ha parlato di MSE, nuovo progetto lanciato da Gerry Cardinale

Nel suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di MSE, nuovo progetto lanciato da Gerry Cardinale che ha al centro il Milan e tanti altri temi. Queste le sue parole.

“RedBird lancia MSE, c'entrano Milan, NBA, nuovo stadio e non solo. Di che cosa si tratta? Gerry Cardinale ha lanciato oggi Milan Sports Entertainment, sigla MSE. È una holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. E allora già la gente dice ancora no. Attenzione, primo punto che va sottolineato in questo comunicato: Milano capitale finanziaria d'Italia e RedBird ha trovato in Milano una città dove raggiungere degli obiettivi”.