Pochettino: "Decisione più difficile della mia carriera. Non capitano molte opportunità come questa"

Il commento in conferenza stampa di Mauricio Pochettino che ha deciso di accettare la panchina del Manchester United, lasciando quella degli Stati Uniti

La notizia del giorno è senza dubbio l'addio di Mauricio Pochettino alla nazionale degli Stati Uniti per andare ad allenare il Manchester United. Visto il tempismo con cui è arrivata la scelta, il tecnico concluderà il suo percorso in questa sosta, guidando la squadra a stelle e strisce nelle due gare contro Haiti valide pe la Concacaf Nations League. Intanto nel pomeriggio italiano di venerdì, l'allenatore argentino è intervenuto in conferenza stampa e ha motivato la sua scelta, dichiarata come molto sofferta e accettata dai calciatori.

Il commento di Mauricio Pochettino in conferenza stampa: "È la decisione più difficile della mia carriera, ma dobbiamo andare avanti. I giocatori sanno che non capitano molte opportunità in carriera come il Manchester United. Quando si presenta, è difficile dire di no. Quando le cose hanno iniziato a farsi sempre più grandi, i giocatori sono stati molto sensibili, ma anche lo staff. È successo tutto così in fretta perché siamo arrivati qui venerdì scorso e domenica pomeriggio ha iniziato a profilarsi questo tipo di situazione. Abbiamo parlato con la federazione e ieri, quando è stato raggiunto l'accordo, abbiamo fatto una riunione e l'ho comunicato ai giocatori. Sono stati di grande supporto. La federcalcio statunitense e il Manchester United hanno concordato che avremmo continuato e questo non cambierà il nostro impegno"