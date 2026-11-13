Pochettino: "Decisione più difficile della mia carriera. Non capitano molte opportunità come questa"
La notizia del giorno è senza dubbio l'addio di Mauricio Pochettino alla nazionale degli Stati Uniti per andare ad allenare il Manchester United. Visto il tempismo con cui è arrivata la scelta, il tecnico concluderà il suo percorso in questa sosta, guidando la squadra a stelle e strisce nelle due gare contro Haiti valide pe la Concacaf Nations League. Intanto nel pomeriggio italiano di venerdì, l'allenatore argentino è intervenuto in conferenza stampa e ha motivato la sua scelta, dichiarata come molto sofferta e accettata dai calciatori.
Il commento di Mauricio Pochettino in conferenza stampa: "È la decisione più difficile della mia carriera, ma dobbiamo andare avanti. I giocatori sanno che non capitano molte opportunità in carriera come il Manchester United. Quando si presenta, è difficile dire di no. Quando le cose hanno iniziato a farsi sempre più grandi, i giocatori sono stati molto sensibili, ma anche lo staff. È successo tutto così in fretta perché siamo arrivati qui venerdì scorso e domenica pomeriggio ha iniziato a profilarsi questo tipo di situazione. Abbiamo parlato con la federazione e ieri, quando è stato raggiunto l'accordo, abbiamo fatto una riunione e l'ho comunicato ai giocatori. Sono stati di grande supporto. La federcalcio statunitense e il Manchester United hanno concordato che avremmo continuato e questo non cambierà il nostro impegno"
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