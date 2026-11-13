Pellegatti sottolinea: “Critiche in questi tre anni a Cardinale sacrosante, ma da gennaio qualcosa è cambiato”
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Carlo Pellegatti ha parlato di MSE, nuovo progetto lanciato da Gerry Cardinale che ha al centro il Milan e tanti altri temi.
Nel suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di MSE, nuovo progetto lanciato da Gerry Cardinale che ha al centro il Milan e tanti altri temi. Queste le sue parole.
“Le critiche anche feroci riguardo alla gestione degli ultimi 3 anni fino a maggio non erano giuste, erano giustissime, erano legittime, troppi pasticci, troppe divisioni, cessioni di giocatori importanti, sembrava non ci fosse un progetto. Non sapevamo se il Milan fosse al centro, appunto, di questo progetto futuro, la mancanza di soldi e di acquisti non tanto nell'estate, ma nel decisivo mese di gennaio di un anno fa. Insomma, sono stati, e lo ribadisco ancora, i tre anni più brutti e disastrosi della storia del Milan. Però da gennaio qualcosa è cambiato”.
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