Pasotto: "Virgil van Dijk è un pallino di Cardinale non da oggi"

Il commento di Marco Pasotto sull'interesse del Milan per Virgil van Dijk, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime sessioni di mercato

Il Milan pensa già al futuro, in particolare a quello della sua difesa. Sia nel mese di gennaio che in quelli estivi, il club rossonero vuole andare a puntellare la rosa con colpi di qualità che possano elevare il livello della rosa a disposizione di Ruben Amorim. Tra i proflili che rimangono in voga in questo frangente anche quello di Virgil van Dijk che già nel corso dell'ultima estate era stato accostato al Milan, in virtù della scadenza del suo contratto a fine stagione e senza un orizzonte che al momento preveda il rinnovo. Ne ha parlato su Gazzetta.it il giornalista Marco Pasotto.

Marco Pasotto condivide il suo pensiero sulla possibile operazione Milan-Virgil van Dijk: "La proprietà rossonera, soprattutto nell'ultimo biennio, ha compreso che in rosa oltre agli under 25 di buona qualità e belle speranze occorrono anche senatori in grado di guidarli. Così sono arrivati i Modric e i Rabiot, e così adesso si guarda - anche - a un profilo come Van Dijk. Che, per la cronaca, è un pallino di Cardinale non da oggi. Il Milan ci aveva già pensato, ma in tempi in cui il suo cartellino era troppo esigente. Ora la situazione si è capovolta: l'olandese sta per diventare sinonimo di affare gratuito perché è in scadenza con il Liverpool il prossimo giugno e non pare intenzionato a rinnovare".