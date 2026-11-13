Svizzera, tra poco in campo contro la Slovacchia: Jashari parte dalla panchina

Svizzera, tra poco in campo contro la Slovacchia: Jashari parte dalla panchinaMilanNews.it
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Oggi alle 20:20News
di Francesco Finulli
Le formazioni ufficiali di Slovenia-Svizzera: Jashari parte dalla panchina.

Tra qualche minuto partiranno le gare serali valide per la quinta giornata della UEFA Nations League. In campo, tra le altre, scenderanno anche la Slovenia che ospita la Svizzera di Ardon Jashari. Il centrocampista rossonero però non compare tra gli 11 titolari e dunque partirà dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali.

SLVOVENIA-SVIZZERA: LE FORMAZIONI UFFICIALI. JASHARI DALLA PANCHINA 

SLOVENIA (4-4-2) - 1 Oblak, 4Z Aletel, 21 Drkusic, 6 Bijol, 5 Kuzmic, 2 Karnicni, 22 Gnezda Cerin, 10 Zabukovnik, 15 Sturm, 20 Matko,  18 Vipotnick 

SVIZZERA (4-3-3) - 1 Kobel, 16 Athekame, 4 Elvedi, 5 Akanji, 2 Britschgi, 20 Aebischer, 6 Zakaria, 8 Freuler, 22 Rieder, 7 Embolo, 11 Ndoye