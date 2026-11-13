Svizzera, tra poco in campo contro la Slovacchia: Jashari parte dalla panchina
MilanNews.it
Le formazioni ufficiali di Slovenia-Svizzera: Jashari parte dalla panchina.
Tra qualche minuto partiranno le gare serali valide per la quinta giornata della UEFA Nations League. In campo, tra le altre, scenderanno anche la Slovenia che ospita la Svizzera di Ardon Jashari. Il centrocampista rossonero però non compare tra gli 11 titolari e dunque partirà dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali.
SLVOVENIA-SVIZZERA: LE FORMAZIONI UFFICIALI. JASHARI DALLA PANCHINA
SLOVENIA (4-4-2) - 1 Oblak, 4Z Aletel, 21 Drkusic, 6 Bijol, 5 Kuzmic, 2 Karnicni, 22 Gnezda Cerin, 10 Zabukovnik, 15 Sturm, 20 Matko, 18 Vipotnick
SVIZZERA (4-3-3) - 1 Kobel, 16 Athekame, 4 Elvedi, 5 Akanji, 2 Britschgi, 20 Aebischer, 6 Zakaria, 8 Freuler, 22 Rieder, 7 Embolo, 11 Ndoye
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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