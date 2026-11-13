Milan, il calendario tra campionato e coppa: ritorno in campo il 22 novembre
Per il Milan e tutti gli altri club, prosegue questa seconda lunga pausa per le Nazionali. Tra i rossoneri, sono tanti i giocatori impegnati tra Nations League e amichevoli oltreoceano. Al termine di questa lunga serie di incontri però, sarà tempo per il gruppo di Amorim di tornare in campo a preparare per sfida di San Siro contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre:
MILAN, TUTTI I PROSSIMI IMPEGNI TRA CAMPIONATO E COPPA
La Lega Serie A ha comunicato date, orari e diretta TV delle gare dalla dodicesima alla diciannovesima giornata di Serie A. Questi tutti gli impegni del Milan e come si intrecciano con le partite della fase campionato di Europa League.
12ª giornata Serie A, Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 18.00 (DAZN, Sky)
5ª giornata EL (giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45): Olympiakos-Milan
13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45 (DAZN)
14ª giornata Serie A, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45 (DAZN)
6ª giornata EL (giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland
15ª giornata Serie A, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45 (DAZN)
16ª giornata Serie A, Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00 (DAZN)
17ª giornata Serie A, Monza-Milan, sabato 2 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)
18ª giornata Serie A, Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)
19ª giornata Serie A, Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18.00 (DAZN)
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