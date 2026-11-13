News Tare e il retroscena su Akanjii: "Fu un colpo difficile perché decidemmo di cambiare modulo cinque giorni prima della fine del mercato"

Igli Tare, ex Direttore Sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. Queste le sue dichiarazioni a 360° sull'esperienza in rossonero: dai colpi di mercato alla grande delusione di non andare in Champions, fino ad alcune dinamiche societarie e al rapporto con Gerry Cardinale. Questo un estratto delle sue parole sulla vicenda Akanji, poi andato all'Inter dopo un primo approccio da parte proprio del Milan:

AKANJII-MILAN? TARE SVELA

“Era difficile per noi perché abbiamo deciso di cambiare il modulo cinque giorni prima della fine del mercato. Passare dal 4-3-3 alla difesa a 3 numericamente eravamo in grande difficoltà nel trovare un giocatore di livello negli ultimi cinque giorni. Siamo stati un po’ sfortunati, prima per la storia di Akanji e poi per Joe Gomez del Liverpool… È saltato il passaggio di Guehi dal Crystal Palace al Liverpool e all’ultimo momento loro - noi avevamo l’accordo già pronto, aspettavamo solo che si chiudesse questo - hanno fatto un passo indietro. E per non rimanere senza difensore centrale all’ultimo abbiamo preso Odogu come un giocatore di prospettiva”.