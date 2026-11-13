MN Il collega di Her Nieuwsbald avvisa il Milan per Sylla: "Potrebbe anche provarci, ma ci sarà bisogno di tanti soldi"

Il collega di Het Nieuwsbald Tjorven Messiaen ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Massyré Sylla

Massiré Sylla è uno dei nomi accostati alla difesa del Milan in vista del prossimo calciomercato invernale. Parliamo di un ragazzo giovane, capace di diventare un pilastro della retroguardia dell'Union Saint-Gilloise non facendo rimpiangere capitan Mac Allister, attualmente fermo ai box per un brutto infortunio. Ma il senegalese è pronto per il grande salto di qualità già a gennaio? Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Tjorven Messiaen, collega di Het Nieuwsbald.

È ancora molto giovane. Pensi che sia pronto per giocare in un grande club di una grande città come Milano?

"È ancora molto giovane, ma è umile, sta calmo, e non dobbiamo dimenticarci che è arrivato l'anno scorso, a gennaio, dalla seconda divisione norvegese. L'anno scorso ha giocato pochissimo, ma mentalmente è molto forte e ha iniziato questa stagione come se giocasse con questa squadra da anni. Oggi non immagino un USG senza Sylla, anche perché parliamo uno dei migliori difensori del campionato. A fine stagione compirà un salto di qualità importante in carriera, ma secondo me non sarà il Milan perché sta aspettando la Premier League. E da quello che so ci sono già diversi club inglesi pronti ad accontentarlo. Quindi il Milan potrebbe anche provarci, ma ci sarà bisogno di un grande progetto e di tanti soldi".