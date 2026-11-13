Ordine commenta: "Cardinale mette le radici a Milano: sarà il secondo pilastro operativo di RedBird"

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso su X commentando la nascita di Milan Sports & Entertainment, la nuova holding creata da RedBird.

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso su X commentando la nascita di Milan Sports & Entertainment, holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento: "Redbird e Cardinale con questa holding trasformano Milano nel secondo pilastro operativo del fondo in materia di sport e spettacolo con a capo un ad proveniente dallo sport Usa e sviluppo del terreno di San Donat (tennis e basket). Mettono le radici a Milano in sintesi".

IL COMUNICATO DI MSE

RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment (“MSE”), holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. La nuova società organizzerà singoli asset in un'unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività.

Capitale finanziaria e commerciale d'Italia e centro di riferimento globale per la moda, il design e la cultura, Milano rappresenta il punto di convergenza tra settori che stanno ridefinendo il futuro dello sport, dell'intrattenimento e degli eventi dal vivo. In un contesto europeo caratterizzato da nuovi investimenti privati, dallo sviluppo delle infrastrutture e dalla trasformazione dell'industria sportiva, Milano ha le caratteristiche e le dimensioni per affermarsi come uno dei mercati dello sport e dell'intrattenimento più influenti al mondo. MSE intende cogliere le opportunità offerte dall'incontro tra questi settori, riunendo realtà sportive di livello mondiale, infrastrutture, live entertainment ed esperienze culturali in una piattaforma integrata, saldamente radicata a Milano ma con una proiezione e ambizioni globali. Ma soprattutto, MSE rappresenta l'investimento e l’impegno di lungo periodo di RedBird a Milano e il suo impegno per il futuro della città.