Italia U21: Baldini sceglie Bartesaghi e Camarda titolari. In campo anche Diawara
Tra pochi minuti, A Laval si gioca l'amichevole Francia-Italia U21. Il giorno dopo la vittoria della Nazionale maggiore contro la selezione di Zidane, tocca agli Azzurrini di Silvio Baldini a dare continuità alla storica sfida di tradizione contro i francesi. Seppur un'amichevole, gli azzurrini vogliono fare bene dopo aver dominato il girone di qualificazione ai prossimi Europei di calcio. Questa sera titolari i rossoneri Bartesaghi e Camarda. Nella Francia esordio in U21 per Diawara:
U21 -FRANCIA-ITALIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI
FRANCIA U21 (4-3-3): Patouillet; Coudou, Gadou, Belocian, Diawara, Ugochukwu, Danois, Coulibaly, Versini, Bahoya, Gomis. Ct: Baticle.
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Mane, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Amatucci, Dagasso, Lipani; Cacciamani, Camarda, Fini. Ct: Baldini.
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