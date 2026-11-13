News Gabbia a Sky: "Potrei tornare a gennaio ma non voglio recidive. Amorim ha detto una cosa importante..."

Le dichiarazioni di Matteo Gabbia a margine dell'evento di Fondazione Milan presso la scuola secondaria "Arturo Toscanin"

Matteo Gabbia, difensore del Milan infortunato da un mese e che ancora ne avrà almeno fino a gennaio per un problema muscolare, è intervenuto a margine di un evento organizzato da Fondazione Milan nella scuola secondaria milanese "Arturo Toscanini", dove sono stati incontrati alcuni ragazzi con disabilità e c'è stata la possibilità di giocare con loro. Di seguito le dichiarazioni del calciatore rossonero a Sky Sport.

Quali le emozioni di questo incontro?

"È bellissimo, molto piacevole passare delle ore con loro. È bello vedere anche come riescono a creare un gruppo, un qualcosa che davvero fa capire l'importanza del gioco di squadra, l'importanza dell'amicizia anche tra di loro. Noi siamo contenti, ringraziamo Fondazione Milan per il progetto che è sempre bello e importante: siamo contenti di farne parte e ci godiamo il pomeriggio".

Riesci a rientrare in gruppo per gennaio?

"Sì, potrebbe essere quello il periodo: stiamo cercando di lavorare molto e di fare tutte le cose nel miglior modo possibile. È chiaro che devo ringraziare i fisioterapisti e il dottore perché davvero stiamo facendo ogni giorno il possibile per cercare di curare l'infortunio e tornare in campo stando bene. È sicuramente stata una stagione per me, fino a questo momento, sfortunata: non voglio che ricapiti o che ci siano recidive, quindi è anche giusto prendere il tempo corretto, tornare bene e sostenere la squadra in questo momento qui".

Come stai a livello di morale?

"Seppure sia un male per la squadra che ci siano tanti infortunati, in questo momento stiamo insieme, ci sosteniamo e cerchiamo di spronarci anche nelle terapie, nel lavoro in palestra e in tutto il percorso di riatletizzazione. Di conseguenza stiamo cercando di far squadra anche in questa settimana per superare poi quelli che sono gli infortuni di tutti i giocatori. Da un punto di vista personale sto cercando di vivere questo momento con calma, nel senso che ci sono delle cose che fanno parte dello sport, fanno parte della vita, non tutti i momenti sono uguali. Questo è sicuramente un momento difficile, ma che mi dà la possibilità comunque di stare vicino alla squadra, di cercare di dare il mio appoggio anche nei momenti positivi o negativi che ci sono. Questo è quello che sto facendo, oltre ovviamente a fare quello che posso per cercare di tornare il prima possibile e dare un contributo sul campo"

Come ti spieghi gli alti e bassi della squadra?

"Penso che sia un qualcosa su cui dobbiamo cercare di metter la testa, dobbiamo cercare di capire l'importanza di ogni gara. L'altro giorno sentivo l'intervista del nostro allenatore in cui ha detto una cosa importante: dobbiamo capire che ogni partita, quando non vinci, è presa come una sconfitta, una sconfitta pesante. Dobbiamo capire davvero l'importanza di ogni gara e approcciarci all'allenamento per prepararci al 100%, il meglio possibile, per ogni partita. Di conseguenza penso che questo sia un margine di miglioramento, ma vedo un gruppo che ha tanta voglia di migliorare, di lavorare e di conseguenza sono sicuro che riusciremo a sistemare anche questo difetto che c'è stato. Seppure l'inizio dell'annoì in campionato sia stato buono e in Europa League meno, ma abbiamo tutto il tempo per migliorare e per fare un anno importante"