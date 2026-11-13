MN Messiaen (Het Nieuwsbald) su Sylla: "Non penso che l'USG lo lascerà partire a gennaio. Milan? Il club non ci ha confermato nulla"

Il collega di Het Nieuwsbald Tjorven Messiaen ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Massyré Sylla

Massiré Sylla è uno dei nomi accostati alla difesa del Milan in vista del prossimo calciomercato invernale. Parliamo di un ragazzo giovane, capace di diventare un pilastro della retroguardia dell'Union Saint-Gilloise non facendo rimpiangere capitan Mac Allister, attualmente fermo ai box per un brutto infortunio. Ma il senegalese è pronto per il grande salto di qualità già a gennaio? Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Tjorven Messiaen, collega di Het Nieuwsbald.

In Italia si è parlato di un interesse del Milan per Sylla. Cosa si dice di lui in Belgio?

"Ho visto che il nome di Sylla è stato accostato al Milan. In Belgio lo abbiamo scoperto tramite i social, e l'USG per il momento non ci ha confermato nulla. È possibile counque che però il ragazzo sia finito nel mirino del Milan, perché sta giocando un grande calcio. Il suo trasferimento al Milan difficilmente si concretizzerà però a gennaio, anche perché sia Sylla che il club sarebbero più propensi ad ascoltare offerte dalla Premier League. Il ragazzo è quel tipo di calciatore che si sposerebbe alla perfezione con il campionato inglese".

Pensi che l'Union Saint-Gilloise (USG) sarebbe disposta a lasciarlo partire già a gennaio, o credi che eventuali discussioni sul trasferimento slitteranno all'estate?

"Non penso che l'USG lo lascerà partire a gennaio. L'unico scenario possibile, che non accadrà penso, ma che comunque è l'unica soluzione, è che l'USG lo venga a gennaio ma se lo tenga almeno fino alla fine della stagione, anche perché il club non vende mai i suoi giocatori migliori a gennaio. Penso che inoltre che i club interessati possano addirittura anche spendere tanti soldi, ma l'Union non lo lascerà partire a gennaio".