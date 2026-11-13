Modric esalta Kane: "Si merita tutto quello che sta ottenendo. Sono davvero felice per lui"

Dopo Inghilterra-Croazia, Luka Modric ha parlato ai media inglesi e ha speso delle bellissime parole per Harry Kane

Dopo il match tra Inghilterra e Croazia, Luka Modric, intervistato dai media britannici, ha parlato soprattutto di Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d'Oro che ieri è diventato anche il giocatore inglese con più presenze in nazionale. Ecco le parole del giocatore del Milan sull'attaccante del Bayern Monaco riportate da Sportske Novosti: "È incredibile vedere da dove è partito e quanta strada ha fatto nella sua carriera. È davvero impressionante e sono felice per lui. Se lo merita. È sempre stato un ragazzo molto umile, ha lavorato sodo e si merita tutto quello che gli sta succedendo. Come ho detto, sono molto felice per lui. Il record di presenze con l'Inghilterra? Dev'essere stato un momento molto emozionante per lui. Ricordo come mi sono sentito quando sono diventato il giocatore con più presenze nella mia nazionale. È qualcosa di speciale, e quando a questo si aggiunge il Pallone d'Oro, è ancora più emozionante.

Se ai tempi del Tottenham mi sarei aspettato che potesse vincere il Pallone d'Oro? È difficile da dire, ma ho sempre detto che la sua etica del lavoro era incredibile. Incredibile. Dopodiché, ci vuole tempo, ci vogliono partite, e lui ha avuto la sua occasione. Il fatto che sia diventato il migliore al mondo è davvero incredibile. Cosa gli ho detto? Sono semplicemente felice per lui, mi sono congratulato con lui e gli ho augurato tutto il meglio, come sempre".