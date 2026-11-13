Modric premia Kane prima di Inghilterra-Croazia: regalo speciale per il Pallone d’Oro

Lo speciale regalo di Modric a Kane prima dell'inizio di Inghilterra-Croazia

Prima di Inghilterra-Croazia, Luka Modric ha consegnato a Harry Kane un regalo simbolico per celebrare la vittoria del Pallone d'Oro. Il dono è una replica del primo pallone da calcio arrivato in Croazia, introdotto nel 1880 nella città di Zupanja da alcuni industriali inglesi.

Un episodio considerato l'inizio del calcio organizzato sul territorio croato e uno dei momenti pià importanti nella storia calcistica del Paese che è stato prima di Boban ed oggi di Modric, per l'appunto. Un gesto ricco di significato quello di ieri a Wembley, che ha unito la storia del calcio croato al riconoscimento conquistato da Kane.