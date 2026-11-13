Il CT del Portogallo U20: "Amorim è molto preparato. Il Milan è in buone mani"

Il CT del Portogallo U20 Faisca ha parlato di Amorim nel post partita della sconfitta contro l'Italia

Nel post partita di Italia-Portogallo, sfida vinta dall'U20 Azzurra, il CT dei lusitani Vasco Faisca ha parlato ai microfoni di Sportitalia di Ruben Amorim, suo ex compagno di squadra, oggi allenatore del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ruben è un amico, ci ho giocato insieme. Abbiamo lavorato molto da vicino perché quando lui andò al Braga, io andai al Braga B. Mi chiamò lui. Penso che sia molto preparato. Una bravissima persona e gli auguro il meglio. Il Milan è in buone mani, un grande in bocca a lui e al Milan”.