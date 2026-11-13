Nazionali, cinque calciatori rossoneri impegnati nella giornata di oggi

Sono cinque i calciatori del Milan che scenderanno in campo oggi con le rispettive Nazionali

Il Milan oggi sarà rappresentato in giro per il mondo da ben cinque calciatori rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali. Ci sarà anche uno scontro interno, quello tra l'Italia U21 di Camarda e Bartesaghi e i pari età della Francia di Sankhoun Diawara. In serata occasione per Ardon Jashari in Slovenia e nella notte, all'una italian, amichevole in Colombia per l'Ecuador di Estupinan contro Costa Rica. Di seguito tutti gli impegni dei calciatori rossoneri quest'oggi.

NAZIONALI, I ROSSONERI IMPEGNATI OGGI

Ardon Jashari (Svizzera)

Slovenia-Svizzera, venerdì 13 novembre ore 20.45, Lubiana - UEFA Nations League

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Costa Rica-Ecuador, venerdì 14 novembre ore 01.00, Quito - Amichevole

Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (Italia Under 21)

Francia-Italia, venerdì 13 novembre ore 18.30, Laval - Amichevole

Sankhoun Diawara (Francia Under 21)

Francia-Italia, venerdì 13 novembre ore 18.30, Laval - Amichevole