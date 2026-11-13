Rabiot capitano con la Francia a San Siro: la sua pagella
La partita di Adrien Rabiot a San Siro tra Italia e Francia era cominciata nel migliore dei modi: titolarità, fascia da capitano al braccio e dominio in mezzo al campo per la prima mezz'ora di gioco. Poi il primo gol di Pio Esposito ha rinvigorito gli Azzurri e l'intervallo ha definitivamente spento i francesi che poi non sono praticamente rientrati in campo e hanno ceduto a un'Italia sicuramente più vogliosa e determinata che ha vinto con il risultato di 3-1 davanti a un pubblico festante.
La Gazzetta dello Sport ha giudicato la prestazione di Adrien Rabiot con un 5.5 in pagella e con questa valutazione scritta: "La condizione fisica gli permette di incollarsi prima a Frattesi, poi a Barella senza soluzione di continuità, ma senza trovare lo spazio per puntare l’area".
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