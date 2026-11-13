Kane: "Modric è una fonte d'ispirazione per molti di noi. Giocatore incredibile e persona fantastica"
Al termine di Inghilterra-Croazia, Harry Kane, diventato il giocatore inglese con più presenze in nazionale, ha parlato così di Luka Modric: "È una fonte d'ispirazione per molti di noi - le sue parole riportate da ESPN -. Che giocatore incredibile, ma anche che persona fantastica, uno che si è sempre preso cura di sé, un grande professionista. Il fatto che a 41 anni giochi ancora a questo livello è merito di tutto il suo duro lavoro e della sua mentalità.
Questo mi spinge a superare i miei limiti. Credo che si debba continuare a provare per vedere fin dove ti portano il corpo e la mente. Il percorso di ognuno è sicuramente diverso. Ma finché potrò aiutare la nazionale, finché sentirò di giocare al massimo livello, resterò qui finché potrò. Se questo significherà fino a 40 anni o meno, lo scopriremo col tempo, ma per ora mi godo ogni singolo momento".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan