Kane: "Modric è una fonte d'ispirazione per molti di noi. Giocatore incredibile e persona fantastica"

Harry Kane ha speso belle parole su Luka Modric, spiegando che il croato del Milan è una fonte d'ispirazione per molti giocatori

Al termine di Inghilterra-Croazia, Harry Kane, diventato il giocatore inglese con più presenze in nazionale, ha parlato così di Luka Modric: "È una fonte d'ispirazione per molti di noi - le sue parole riportate da ESPN -. Che giocatore incredibile, ma anche che persona fantastica, uno che si è sempre preso cura di sé, un grande professionista. Il fatto che a 41 anni giochi ancora a questo livello è merito di tutto il suo duro lavoro e della sua mentalità.

Questo mi spinge a superare i miei limiti. Credo che si debba continuare a provare per vedere fin dove ti portano il corpo e la mente. Il percorso di ognuno è sicuramente diverso. Ma finché potrò aiutare la nazionale, finché sentirò di giocare al massimo livello, resterò qui finché potrò. Se questo significherà fino a 40 anni o meno, lo scopriremo col tempo, ma per ora mi godo ogni singolo momento".