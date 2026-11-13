Il Milan può lottare per lo Scudetto? Dalmat: "Resto attento a loro, ma non ci credo troppo sui rossoneri"
Intervistato dai colleghi di TMW, l'ex centrocampista dell'Inter Stephan Dalmat ha presentato la sfida in programma questa sera a San Siro tra l'Italia e la Francia, soffermandosi in modo particolare su Adrien Rabiot, che dovrebbe guidare la Nazionale transalpina con la fascia al braccio. Di seguito il suo pensiero.
Rabiot secondo te è ancora fra i primi 10 centrocampisti in Europa?
"Rabiot è un giocatore di alto livello e un giocatore importante per la Francia e per il Milan. È quello che ha più esperienza nella squadra di Zidane e soprattutto è un tipo di centrocampista che a me piace molto. Non so se sia fra i primi 10, ma è certamente ancora molto determinante".
Chi ti preoccupa di più per lo scudetto, da tifoso dell'Inter? Vedi ancora Milan e Juventus capaci di rimontare?
"Per lo scudetto le squadre che mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine sono le due della Capitale, Lazio e Roma. Ma resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l'Inter!".
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