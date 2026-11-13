Pippo Inzaghi esaltato da un suo giocatore al Palermo: "Mai conosciuto uno con la sua fame"

Filippo Inzaghi sta trascinando il Palermo in questo primo spezzone del campionato di Serie B e incassa gli elogi di un suo calciatore

La stagione del Palermo di mister Pippo Inzaghi fino a questo momento sta andando alla grande. I rosanero, che puntavano in maniera chiara al ritorno in Serie A, si ritrovano in vetta alla classifica con 27 punti e 0 sconfitte dopo 11 giornate. Sono 4 le lunghezze di vantaggio sul secondo posto, 7 quelle sul terzo e ben 8 sulla quarta piazza. Intanto il difensore del Palermo Patryk Peda ha concesso un'intervista a Tuttomercatoweb.com, elogiando il suo allenatore e la sua mentalità.

Le dichiarazioni di Patryk Peda, difensore del Palermo, sul suo allenatore in rosanero Filippo Inzaghi: "Mister Inzaghi è un allenatore che ti prepara molto bene sotto ogni aspetto, anche dal punto di vista mentale. Quando ti parla, riesci a percepire tutta la voglia e la determinazione che ha dentro. Non credo di avere mai conosciuto una persona con la sua stessa fame e con la sua stessa voglia di vincere"