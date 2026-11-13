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Gabbia torna a scuola: speciale incontro con i giovani studenti dell'istituto "Toscanini" Di Milano
La bella giornata organizzata da Fondazione Milan ha visto l'arrivo quest'oggi di Gabbia presso la scuola Toscanini di Milano
Un bellissimo pomeriggio in compagnia di Matteo Gabbia. Così i bambini della scuola secondaria "Toscanini" Di Milano hanno avuto la possibilità quest'oggi di incontrare il numero quarantasei rossonero.
Una giornata organizzata da Fondazione Milan all'insegna del divertimento, tra aneddoti e sorrisi con i giovani tifosi, entusiasti della sorpresa fatta loro da Gabbia. Di seguito il video social riportato dal nostro inviato sul posto.
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