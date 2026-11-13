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Gabbia torna a scuola: speciale incontro con i giovani studenti dell'istituto "Toscanini" Di Milano

Gabbia torna a scuola: speciale incontro con i giovani studenti dell'istituto "Toscanini" Di Milano
Oggi alle 17:20News
di Niccolò Crespi
fonte Antonello Gioia
La bella giornata organizzata da Fondazione Milan ha visto l'arrivo quest'oggi di Gabbia presso la scuola Toscanini di Milano

Un bellissimo pomeriggio in compagnia di Matteo Gabbia. Così i bambini della scuola secondaria "Toscanini" Di Milano hanno avuto la possibilità quest'oggi di incontrare il numero quarantasei rossonero.

Una giornata organizzata da Fondazione Milan all'insegna del divertimento, tra aneddoti e sorrisi con i giovani tifosi, entusiasti della sorpresa fatta loro da Gabbia. Di seguito il video social riportato dal nostro inviato sul posto.