News Tare netto su Leao: "Per lui il calcio non era più la priorità"

Il commento netto e duro di Igli Tare su Rafael Leao nel corso della nuova puntata del podcast Sky Sport Unplugged

Lunghissima intervista di Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan nella scorsa stagione, rilasciata al podcast di Sky Sport, chiamato Unplugged. Il dirigente albanese ha ripercorso le varie tappe della sua carriera sia da giocatore che da direttore, lasciando molto spazio all'ultima esperienza dell'anno scorso a Casa Milan: iniziata con grandissimo entusiasmo, quello del tifoso, e terminata con un addio amaro e con il mancato conseguimento dell'obiettivo Champions League. Di seguito l'estratto di Tare su Rafael Leao.

PER LEAO IL CALCIO NON ERA PIÙ UNA PRIORITÀ

Il commento di Igli Tare su Rafael Leao nella lunga intervista rilasciata a Sky Calcio Unplugged: “Leao lo conoscevo da fuori. Quando ho avuto la possibilità di conoscerlo di persona ho pensato che fosse un ragazzo straordinario. Gli ho voluto veramente molto bene come persona, come tutti gli altri. Lui però era quel giocatore da cui tutti ci aspettavamo un qualcosa in più. Penso che per lui il calcio non era più una priorità. Questa è la chiave di lettura”.