FIGC, reclamo Galliani: dichiarato il non luogo a provvedere, il 24 novembre l’udienza per la discussione del merito
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Il TFN ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte del senatore in merito al reclamo sulla costituzione della Commissione per la verifica delle candidature alla presidenza e al Consiglio federale della FIGC
Come riporta il sito della FIGC, "il Tribunale Federale Nazionale - all’esito dell’udienza dedicata alla fase cautelare del procedimento incardinato a seguito del ricorso proposto dal senatore Adriano Galliani - preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte del ricorrente, ha dichiarato il non luogo a provvedere. Il TFN ha fissato l’udienza per la discussione del merito alle ore 10.30 di martedì 24 novembre.
Il senatore Galliani aveva presentato reclamo in merito all’annullamento del comunicato ufficiale 25/2026, con cui il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, aveva deliberato di costituire la Commissione per la verifica delle candidature alla presidenza e al Consiglio federale della FIGC".
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