FIGC, reclamo Galliani: dichiarato il non luogo a provvedere, il 24 novembre l’udienza per la discussione del merito

FIGC, reclamo Galliani: dichiarato il non luogo a provvedere, il 24 novembre l’udienza per la discussione del meritoMilanNews.it
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Oggi alle 19:10News
di Enrico Ferrazzi
fonte figc.it
Il TFN ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte del senatore in merito al reclamo sulla costituzione della Commissione per la verifica delle candidature alla presidenza e al Consiglio federale della FIGC

Come riporta il sito della FIGC, "il Tribunale Federale Nazionale - all’esito dell’udienza dedicata alla fase cautelare del procedimento incardinato a seguito del ricorso proposto dal senatore Adriano Galliani - preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte del ricorrente, ha dichiarato il non luogo a provvedere. Il TFN ha fissato l’udienza per la discussione del merito alle ore 10.30 di martedì 24 novembre.

Il senatore Galliani aveva presentato reclamo in merito all’annullamento del comunicato ufficiale 25/2026, con cui il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, aveva deliberato di costituire la Commissione per la verifica delle candidature alla presidenza e al Consiglio federale della FIGC". 