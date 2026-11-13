Francia-Italia U21, anche i giovani azzurri battono la Francia: Camarda in gol

Il risultato di Francia U21 - Italia U21: Camarda segna la rete del vantaggio degli azzurri

È terminato poco fa il match amichevole tra Francia U21 ed Italia U21 giocatosi allo Stade Francis-Le Basser di Laval. Una sfida di prestigio per entrambe le squadre colme di talenti già noti nel calcio dei grandi. Dopo la vittoria della nazionale maggiore ai danni della Francia di Zidane, anche gli azzurrini hanno battuto Les Bleus con un combattuto 2-1.

A segnare il gol che ha sbloccato il match è stato il giovane attaccante rossonero Francesco Camarda che, a seguito di una grande azione di Dagasso, ha ricevuto lo scarico sulla destra dove ha insaccato a rete anticipando il portiere uscito in scivolata. Ottima partita anche di Bartesgahi che sul risultato di parità ha salvato una pericolosssima occasione da rete per i padroni di casa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (3-5-2) - Palmisani; Manè, Comuzzo, Chiarodia; Cacciamani, Amatucci, Lipani, Dagasso, Bartesaghi; Camarda, Fini. All.: Baldini

FRANCIA (4-3-3) - Patouillet; Koudou, Belocian, Gadou, Diawara; Danois. Coulibaly, Ugochukwu; Versini, Gomis, Bahoya. All: Baticle