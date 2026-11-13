News Tare ammette: "Le cose potevano andare in un’altra maniera, anche molto meglio, ma rimarrò sempre un tifoso..."

Un estratto dell'intervista integrale all'ex ds rossonero Igli Tare nell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio

Igli Tare, ex Direttore Sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. Queste le sue dichiarazioni a 360° sull'esperienza in rossonero: dai colpi di mercato alla grande delusione di non andare in Champions, fino ad alcune dinamiche societarie e al rapporto con Gerry Cardinale. Questo un estratto delle sue parole in merito al sofferto addio al Milan un anno fa:

SULL'ADDIO AL MILAN

“Guarda, avrei chiesto una tavola rotonda dove poterci sedere tutti insieme e analizzare tutte le cose. Poi avrebbero potuto dire anche “no, grazie”… Però rispetto la scelta che hanno preso. Lo accetto con grande dispiacere, ma non l’ho mai messo in discussione perché c’è qualcuno sopra di me che deve decidere anche per le sorti della società. E quando hanno deciso di fare un percorso diverso lo devi accettare. So che le cose potevano andare in un’altra maniera, anche molto meglio. Rimarrò sempre un tifoso del Milan, anche dopo un’esperienza del genere.

La sensazione che ho avuto all’inizio è che un po’ mancasse questa leadership. L’arrivo di Modric - e un altro nostro obiettivo era anche Granit Xhaka, capitano del Leverkusen - era proprio per portare in un gruppo giocatori veri, con caratteristiche importanti e capaci di guidare gli altri. Granit non è arrivato, è arrivato Luka che ha un altro modo di essere leader: lo è in silenzio e con il suo atteggiamento in campo. Ho avuto modo di conoscere Mike Maignan: un ragazzo straordinario, un’anima che ci tiene tanto alla maglia del Milan. Gabbia un altro ragazzo straordinario, vive per questo club. Anche Rabiot… La sua esperienza parlava da sé. Il grande dispiacere è che mi aspettavo qualcosa in più a livello di responsabilità e di leadership da Pulisic: è un giocatore di grande livello che ha qualità indiscutibili. Ma in termini di rendimento sono successe delle cose che non avevo mai vissuto nella mia carriera… Come Gimenez: un ragazzo straordinario con numeri che parlavano da sé per un anno non è riuscito a segnare un gol. Poi è capitato che Pulisic per sei mesi non ha segnato un gol...".