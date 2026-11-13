USA, il nuovo CT di Pulisic verrà scelto anche da un ex calciatore del Milan
La notizia era nell'aria da diverso tempo ed è stata confermata: Mauricio Pochettino non è più il CT degli Stati Uniti e diventerà l'allenatore del Manchester United. Il tecnico argentino concluderà la sua esperienza americana in questa sosta con il doppio impegno in Concacaf Nations League contro Haiti e poi volerà direzione Inghilterra per essere l'ennesimo allenatore che prova a far risorgere un Manchester United sempre più a pezzi.
Intanto, nel comunicato della federazione americana, si legge che è già partita la caccia e il casting per il nuovo CT. A guidare le operazioni saranno il CEO della US Soccer Federation JT Batson e il direttore sportivo Dan Helfrich. Queste due figure guideranno una squadra che si è già messa all'opera per trovare il successore di Pochettino. Come si legge nella nota della federazione a stelle e strisce, in questa squadra rientra anche l'ex calciatore del Milan Oguchi Oyewu, in qualità di assistente del direttore sportivo.
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