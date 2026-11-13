Milan Femminile, Piga: "Non vedo l'ora di tornare in campo"
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Il commento di Julie Piga, difensore del Milan Femminile, ai microfoni di Sky Sport
Il difensore del Milan Femminile Julie Piga è intervenuta insieme a Matteo Gabbia nell'evento organizzato da Fondazione Milan nella scuola secondaria "Arturo Toscanini". Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.
Sulle emozioni dell'evento con i bambini...
"Sono felice di essere qua, di scoprire anche questo sport: sono felice che attraverso il calcio possiamo anche giocare tutti insieme e quindi è stato bello anche poter giocare con loro e scoprire un po' questo gioco diverso dal nostro".
Come stai dopo l'infortunio al naso?
"Tra poco torno in campo. È un mese, diciamo, che sono out ed è capitato così, ma non vedo l'ora di tornare in campo perché mi manca comunque giocare".
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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