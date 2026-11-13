Milan Femminile, Piga: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

Il commento di Julie Piga, difensore del Milan Femminile, ai microfoni di Sky Sport

Il difensore del Milan Femminile Julie Piga è intervenuta insieme a Matteo Gabbia nell'evento organizzato da Fondazione Milan nella scuola secondaria "Arturo Toscanini". Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Sulle emozioni dell'evento con i bambini...

"Sono felice di essere qua, di scoprire anche questo sport: sono felice che attraverso il calcio possiamo anche giocare tutti insieme e quindi è stato bello anche poter giocare con loro e scoprire un po' questo gioco diverso dal nostro".

Come stai dopo l'infortunio al naso?

"Tra poco torno in campo. È un mese, diciamo, che sono out ed è capitato così, ma non vedo l'ora di tornare in campo perché mi manca comunque giocare".