News Tare sul mancato mercato del Milan: "Vi svelo il mio giocatore preferito, la trattativa era chiusa"

Un estratto dell'intervista integrale all'ex ds rossonero Igli Tare nell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio

Igli Tare, ex Direttore Sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. Queste le sue dichiarazioni a 360° sull'esperienza in rossonero: dai colpi di mercato alla grande delusione di non andare in Champions, fino ad alcune dinamiche societarie e al rapporto con Gerry Cardinale. Di seguito un estratto in cui l'ex ds rossonero svela un curioso retroscena di mercato. Prima di Tare e Ramos sulla lista del Milan c'era anche un altro giocatore:

TARE SVELA IL SUO GIOCATORE PREFERITO

"Prima di Gila e Ramos avevo in mente di prendere anche Doumbia, che è andato allo Sporting. Era il mio giocatore preferito, volevo portarlo a tutti i costi al Milan. Aspettavo solo di avere chiarezza sulla programmazione futura. Avevamo già discusso di lui dopo il mercato di gennaio come un progetto di giocatore forte. Avevo bloccato anche Valdepenas: doveva venire anche lui per fare un mix di giocatori giovani con un futuro importante, insieme a giocatori pronti. Ok fare un progetto economico, ma devi essere bravo anche a fare un progetto per vincere ed è molto difficile. Il Milan ti insegna questo. Il quinto giocatore era Goretzka. E all’epoca lo portò Furlani come idea”.