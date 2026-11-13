La lettera di addio di Michael Carrick al Manchester United

Michael Carrick ha salutato il Manchester United con una lunga lettera d'addio, il giorno dopo il suo esonero

Michael Carrick è stato esonerato. L'incubo dei tifosi del Manchester United non sembra conoscere una fine e, anzi, si fa sempre più realistico dal momento che dopo metà girone d'andata i Red Devils si ritrovano in piena zona retrocessione. Il tecnico, ed ex giocatore, è stato sollevato dal suo incarico nella giornata di giovedì e il giorno dopo è stato annunciato già il suo sostituto, Mauricio Pochettino.

Intanto Michael Carrick ha salutato il Manchester United e i suoi tifosi con una lunga lettera d'addio: "Cari tifosi dello United, ho avuto l'immenso onore di guidare il Manchester United, il club che amo. Sono incredibilmente grato di aver vissuto e sentito tutto ciò. Lo United è diverso da qualsiasi altro posto e per starci devi capire cosa significa. Devi spingere per essere il migliore, ma ci sono cultura, valori e comportamenti che devi vivere e rispettare, costruiti nel corso del tempo. Questo club è unico e ha una storia che non si deve ignorare. Voglio ringraziare voi tifosi, siete rari e speciali. Abbiamo vissuto momenti fantastici ed istanti che ricorderemo".

Continua Carrick: "So che, ultimamente, non abbiamo ottenuto risultati, ma mi avete mostrato amore e sostegno in un momento in cui la cosa più facile da fare sarebbe stata voltare le spalle. Non l'avete fatto è ciò vale più di una vittoria. Ecco perché mi sono innamorato di questo club tanti anni fa. Ringrazio il mio staff tecnico. Avete dato tutto ogni singolo giorno e non avrei potuto chiedere di più. Vi voglio ringraziare per la lealtà, il duro lavoro ed il sostegno durante questo periodo".

Infine Carrick chiude: "Voglio ringraziare i giocatori per gli sforzi ed i momenti che abbiamo condiviso. Vi auguro il meglio per il futuro. Io voglio solo il successo per il Manchester United. Questo club è stato una parte così grande ed importante della mia vita e ciò non cambierà mai. Sarò sempre orgoglioso di aver dato il mio contributo e vorrò sempre il meglio per il club. Da questo momento in poi sarò con voi, dagli spalti, a tifare per i ragazzi".