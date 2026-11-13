News Tare pungente su Pulisic: "Mi aspettavo qualcosa in più a livello di responsabilità e di leadership"

Igli Tare, ex Direttore Sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. Queste le sue dichiarazioni a 360° sull'esperienza in rossonero: dai colpi di mercato alla grande delusione di non andare in Champions, fino ad alcune dinamiche societarie e al rapporto con Gerry Cardinale. Ecco quindi un interessante estratto delle sue parole sul rendimento di alcuni giocatori rossoneri nella passata stagione. Che steccata a Christian Pulisic:

TARE PUNGE PULISIC

“La sensazione che ho avuto all’inizio è che un po’ mancasse questa leadership. L’arrivo di Modric - e un altro nostro obiettivo era anche Granit Xhaka, capitano del Leverkusen - era proprio per portare in un gruppo giocatori veri, con caratteristiche importanti e capaci di guidare gli altri. Granit non è arrivato, è arrivato Luka che ha un altro modo di essere leader: lo è in silenzio e con il suo atteggiamento in campo. Ho avuto modo di conoscere Mike Maignan: un ragazzo straordinario, un’anima che ci tiene tanto alla maglia del Milan. Gabbia un altro ragazzo straordinario, vive per questo club. Anche Rabiot… La sua esperienza parlava da sé. Il grande dispiacere è che mi aspettavo qualcosa in più a livello di responsabilità e di leadership da Pulisic: è un giocatore di grande livello che ha qualità indiscutibili. Ma in termini di rendimento sono successe delle cose che non avevo mai vissuto nella mia carriera… Come Gimenez: un ragazzo straordinario con numeri che parlavano da sé per un anno non è riuscito a segnare un gol. Poi è capitato che Pulisic per sei mesi non ha segnato un gol. Poi Leao che non ha segnato per 4 mesi. Sono successe situazioni che difficilmente trovi nel mondo del calcio… Capita che non riesci a segnare per un mese, due mesi, ma così a lungo ha inciso anche nel rendimento finale della squadra. Perdere una partita col Cagliari come l’abbiamo persa, 2-1, penso che per me è stata la partita più brutta della mia vita. La sensazione e il dispiacere che ho sentito nei confronti dei tifosi allo stadio quella sera non me la scorderò mai per tutta la mia vita”.