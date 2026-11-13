Pellegatti non ha dubbi: “Tempo padrone della verità, c’è un nuovo progetto che passa anche dal mercato”

Carlo Pellegatti ha parlato di MSE, nuovo progetto lanciato da Gerry Cardinale che ha al centro il Milan e tanti altri temi.

Nel suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di MSE, nuovo progetto lanciato da Gerry Cardinale che ha al centro il Milan e tanti altri temi. Queste le sue parole.

“Il padrone della verità è il tempo, vorrei che fosse seguito con un pochino più di obiettività questo progetto che sta per nascere. È chiaro che poi il progetto è figlio di un acquisto o due acquisti o tre acquisti a gennaio. Poi quest’estate ci sono stati degli acquisti: Gila è un grande acquisto, Diego Moreira è un grande acquisto, Ramos sta lavorando per la squadra. Chiaro che non è stato completato il Milan, sapevamo che aveva una rosa ridotta, però faceva parte un po' del primo approccio al mercato di Gerry Cardinale. Ma adesso sta nascendo un nuovo progetto”.