Pellegatti non ha dubbi: “Tempo padrone della verità, c’è un nuovo progetto che passa anche dal mercato”

Pellegatti non ha dubbi: “Tempo padrone della verità, c’è un nuovo progetto che passa anche dal mercato”MilanNews.it
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Oggi alle 22:50News
di Andrea La Manna
Carlo Pellegatti ha parlato di MSE, nuovo progetto lanciato da Gerry Cardinale che ha al centro il Milan e tanti altri temi.

Nel suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di MSE, nuovo progetto lanciato da Gerry Cardinale che ha al centro il Milan e tanti altri temi. Queste le sue parole.

Il padrone della verità è il tempo, vorrei che fosse seguito con un pochino più di obiettività questo progetto che sta per nascere. È chiaro che poi il progetto è figlio di un acquisto o due acquisti o tre acquisti a gennaio. Poi quest’estate ci sono stati degli acquisti: Gila è un grande acquisto, Diego Moreira è un grande acquisto, Ramos sta lavorando per la squadra. Chiaro che non è stato completato il Milan, sapevamo che aveva una rosa ridotta, però faceva parte un po' del primo approccio al mercato di Gerry Cardinale. Ma adesso sta nascendo un nuovo progetto”.