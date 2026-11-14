Lisuzzo sulla Champions: "Milan e Juve le vedo sotto a Inter, romane e Como"

Il commento di Andrea Lisuzzo, ex difensore, sulla lotta per la Champions League in Serie A

Nell'ormai lontano 2016 il Pisa di Gennaro Gattuso trovava una storica promozione in Serie B e il capitano in campo era il difensore Andrea Lisuzzo. In virtù dei grandissimi risultati che Gattuso sta avendo in questo inizio di stagione con la Lazio, il suo ex capitano in Toscana è stato intervistato a Tuttomercatoweb.com per esprimere la sua opinione sul vecchio tecnico, sulla Lazio e in generale sulla lotta Champions League. Le sude dichiarazioni.

Andrea Lisuzzo ha parlato della lotta Champions League: "Lazio in Champions? Per me sì, lo deve fare, e mantenere questo stato illuminato. Per la Serie A la rosa - non potendo fare il mercato che voleva - è forte, e non solo tecnicamente, può mantenere dunque questo standard. Ricordiamoci sempre una cosa, puoi essere forte ma no squadra, la Lazio invece lo è, e con Rino questo succede sempre. C'è poi da dire che i biancocelesti non disputano neppure le Coppe questo anno, e ciò semplifica la gestione del carico di lavoro. Non solo, per i posti in Champions vedo pronte Inter, Roma, Como, seppur con le difficoltà che i lariani stanno trovando nel gestire una stagione con maggiori carichi di lavoro che non si erano mai trovati a fare... e poi la Lazio. Milan e Juve le vedo sotto, e se i laziali li terranno la distanza conquistata fino a gennaio, non ci saranno altre squadra che potranno insidiarli per il posto nell'Europa dei big".