Pellegatti apprezza: “Giusto il discorso sullo stop alle tournée per qualche milione, l’obiettivo è la preparazione”
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Carlo Pellegatti è tornato a parlare di MSE, la nuova holding costituita da Cardinale
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti è tornato a parlare di MSE, la nuova holding costituita da Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare la potenza economica del club. Di seguito le sue parole.
"Mi è piaciuto molto anche quel discorso delle tourée. 'Non abbiamo più voglia di andare a prendere 1 milione rovinando la preparazione. Stiamo a casa, a me del milione o dei due milioni della tournée organizzata poi dagli altri non mi interessa' - dice Cardinale. 'Se dobbiamo andare andiamo negli Stati Uniti, ma la tourée ci penso io, organizzo io'. Quindi questo è un altro, secondo me, elemento un po' nuovo. Insomma, non andiamo più a elemosinare qualche milione, ma cerchiamo di portare a casa i soldi con progetti certamente ambiziosi".
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