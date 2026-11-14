Modric torna titolare con la Croazia domani? Ivkovic: "Porterà ciò che porta al Milan"
Domani la Croazia sfida la Repubblica Ceca in una partita cruciale per non retrocedere nella Lega B di UEFA Nations League. Il capitano croato Luka Modric ha giocato solo il quarto d'ora finale della gara contro l'Inghilterra, persa a Wembley di misura. Domani invece, secondo quanto viene scritto da Sportske Novosti, il centrocampista rossonero sarà regolarmente in campo dal primo minuto. L'ex calciatore croato e tecnico del Borac Banja Luka Tomislav Ivkovic ha commentato in merito all'impiego di Modric.
Il commento di Tomislav Ivkovic su Luka Modric: "Dobbiamo abituarci all'idea che il tempo di Luka, quella clessidra, stia per scadere, e che alcuni dei giocatori presenti meritino di giocare. Sappiamo che ha risparmiato Luka Modrić proprio per questa partita a Osijek contro la Repubblica Ceca. Luka porterà freschezza, porterà sicurezza nel palleggio e quella calma necessaria quando abbiamo il possesso per non avere troppa fretta, oltre alla possibilità di trovare il suo classico ultimo passaggio. Questo significa avere tre giocatori che sanno giocare a calcio: che siano Kovačić, Sučić e Baturina, o qualcun altro, dipenderà da chi sceglierà di schierare il commissario tecnico. Ma è certo che in questa sfida contro la Repubblica Ceca Luka porterà esattamente ciò che porta al Milan nel campionato italiano: nelle partite in cui ha spazio e tempo, lì domina e guida la squadra senza alcun problema"
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