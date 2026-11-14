Modric torna titolare con la Croazia domani? Ivkovic: "Porterà ciò che porta al Milan"

L'ex calciatore croato Ivkovic commenta cosa potrebbe dare l'impiego di Luka Modric nella partita di domani della Croazia

Domani la Croazia sfida la Repubblica Ceca in una partita cruciale per non retrocedere nella Lega B di UEFA Nations League. Il capitano croato Luka Modric ha giocato solo il quarto d'ora finale della gara contro l'Inghilterra, persa a Wembley di misura. Domani invece, secondo quanto viene scritto da Sportske Novosti, il centrocampista rossonero sarà regolarmente in campo dal primo minuto. L'ex calciatore croato e tecnico del Borac Banja Luka Tomislav Ivkovic ha commentato in merito all'impiego di Modric.

Il commento di Tomislav Ivkovic su Luka Modric: "Dobbiamo abituarci all'idea che il tempo di Luka, quella clessidra, stia per scadere, e che alcuni dei giocatori presenti meritino di giocare. Sappiamo che ha risparmiato Luka Modrić proprio per questa partita a Osijek contro la Repubblica Ceca. Luka porterà freschezza, porterà sicurezza nel palleggio e quella calma necessaria quando abbiamo il possesso per non avere troppa fretta, oltre alla possibilità di trovare il suo classico ultimo passaggio. Questo significa avere tre giocatori che sanno giocare a calcio: che siano Kovačić, Sučić e Baturina, o qualcun altro, dipenderà da chi sceglierà di schierare il commissario tecnico. Ma è certo che in questa sfida contro la Repubblica Ceca Luka porterà esattamente ciò che porta al Milan nel campionato italiano: nelle partite in cui ha spazio e tempo, lì domina e guida la squadra senza alcun problema"