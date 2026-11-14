Lazio da Scudetto? Per Juan Sebastian Veron è possibile: le sue parole

Juan Sebastian Veron, ex calciatore della Lazio, crede nella possibilità di Scudetto per la formazione biancoceleste di mister Gattuso

La Lazio di Rino Gattuso continua imperterrita il suo percorso: dopo 11 giornate, giunti alla seconda sosta stagionale, i biancocelesti guidano ancora la classifica di Serie A, in solitaria e da imbattuti. Un rendimento impensabile alla vigilia del campionato, specie dopo la sconfitta all'Olimpico con il Mantova ai trentaduesimi di Coppa Italia. L'ex calciatore laziale Juan Sebastian Veron, intervistato su SportWeek ha detto la sua sulle possibilità di successo della Lazio in questo campionato.

Juan Sebastian Veron sulle possibilità di Scudetto della Lazio: "Perché è per caso vietato credere nello Scudetto per la Lazio? Ditemi chi, in questo inizio di stagione, nel campionato di Serie A, ha mostrato di avere qualcosa in più della Lazio. Vi rispondo io: nessuno. La classifica attuale non è uno scherzo del destino, ma rispecchia i valori mostrati fino a questo momento. Poi qualcosa potrà cambiare, magari subentrerà un po' di stanchezza nelle gambe dei ragazzi di Gattuso, ma le basi su cui è stato costruito il primato sono solide, molto solide"