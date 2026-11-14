MN Paskotši: "Tresoldi lo paragono a Julian Alvarez. Giocatore del passato? Dico Aguero"

I paragoni illustri di Maksim Paskotši, difensore del Gent, su Nicolò Tresoldi, attaccante che è obiettivo di mercato del Milan

Maksim Paskotši è un difensore estone del Gent che nella sua ancor breve carriera da classe 2003, ha già sfidato qualche volta Nicolò Tresoldi, obiettivo del Milan per il mercato, sicuramente l'estate prossima ma probabilmente anche a partire dalla sessione invernale. Il calciatore del Gent è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha detto la sua sul rivale, centravanti italo-tedesco. Un estratto delle sue dichiarazioni su Nicolò Tresoldi, con un paragone illustre.

Tredici gol in 15 partite in questo inizio di stagione tra campionato e Champions League non sono pochi. Le ricorda qualcuno?

«I paragoni sono sempre difficili… È complicato trovare un giocatore esattamente uguale a un altro. Ma se devo fare un nome, direi forse Julián Álvarez! Si abbassa per ricevere il pallone, lega il gioco ed è anche molto bravo in area di rigore. Inoltre, Tresoldi non è altissimo, quindi non posso paragonarlo a Haaland. Se invece penso a un giocatore del passato, direi Sergio Agüero».